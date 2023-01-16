Президент Узбекистана уволил главу Ташкента за плохую подготовку к зиме

Виды Ташкента (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил хокима (главу) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева за недостаточную подготовку города к зиме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.

Обязанности мэра временно будет исполнять первый заместитель уволенного Бахтиёр Рахманов. Главы Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского и Учтепинского районов получили выговор. Кроме того, президент освободил от должности председателя акционерного общества «Иссиклик электр станциялари» («Тепловые электрические станции») Фархода Абдурахманова.

Мирзиёев раскритиковал за неподготовленность к зиме городских руководителей всех уровней. Генплан столицы до сих пор не утвержден, из-за чего более 250 объектов были построены без разрешения, а при строительстве не учитывалась возможная нагрузка на инфраструктуру, отметил он.

На совещании Мирзиёев заявил, что причиной проблем, связанных с отключением электроэнергии, газа и отопления на фоне морозов, стали бессистемность работы и случаи хищения энергоресурсов. По его словам, за последние несколько месяцев выявили 192 случая коррупции в этой сфере. Службе государственной безопасности и Генеральной прокуратуре поручено принять меры.

Президент запретил во время морозов отключать в домах электричество и газ из-за долгов и поручил административным работникам и активистам навещать жителей, фонду «Сахават ва комак» («Доброта и поддержка») — раздать нуждающимся многодетным семьям теплые вещи и продукты, а руководителям крупных предприятий и социальных объектов — организовать подвоз сотрудников на работу на автобусах.

По данным Узгидромета, 11–15 января в республике была аномально холодная погода: ночная температура на уровне минус 12–17 градусов, местами до минус 20, днем — минус 5–10 градусов с порывами ветра до 25 м/с. 16 января днем температура в Ташкенте опустилась до минус 6 градусов, в ночь на 17 января ожидается 12–14 градусов мороза, днем — минус 1–3 градуса.