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В «Ростехе» рассказали о способной адаптироваться под стрелка винтовке

В «Ростехе» рассказали об адаптирующейся под снаряжение и стрелка снайперской винтовке

Новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, которую разрабатывает холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»), можно будет адаптировать под любого стрелка и боевую экипировку. Об этом сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания», — сказал он.

Крупнокалиберные снайперские винтовки позволяют поражать противников в бронежилетах и другие объекты противника на предельных для стрелкового оружия дальностях стрельбы, уточнил Оздоев. Это снижает риск попадания по стрелку ответным огнем, пояснил он.

О том, что специалисты «Ростеха» начали работать над новой крупнокалиберной снайперской винтовкой, Оздоев рассказывал в октябре 2022 года. Он говорил, что винтовку создадут под стандартный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7х108 мм.

Теги
винтовка Ростех
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