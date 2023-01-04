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«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» установил новый рекорд поставок в Китай по «Силе Сибири» за сутки
«Газпром» GAZP ₽162,13 -0,26% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточного экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщили в компании.

Глава компании Алексей Миллер отмечал, что в прошлом году по просьбе КНР поставки регулярно превышали суточные контрактные количества, что привело к превышению годовых обязательств. «Более того, также по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контрактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай», — сказал Миллер.

Теперь в компании сообщают, что «Газпром» превысил этот уровень (3 января — на 0,45%). Там не уточнили, о каком объеме поставок идет речь.

«Силу Сибири» запустили в 2019 году, газ по нему поставляется по договору с китайской CNPC. В 2021 году «Газпром» поставил по этому трубопроводу почти 10,4 куб. м газа, в 2022 году планировалось поставить 15 млрд куб. м, а в 2023-м — 22 млрд куб. м.

Теги
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Газпром «Сила Сибири» Китай газ
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