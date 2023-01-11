«РИА Новости» узнало о просьбе француза Боке дать ему убежище в России
Французский волонтер, бывший военный Адриан Боке, посещавший Украину с гуманитарными миссиями и освещавший события в Донбассе, попросил российские власти предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, обращение от француза поступило в середине декабря.
Агентство пишет, что Боке приехал на Украину весной 2022 года как волонтер. В своем телеграм-канале он писал о военных преступлениях, которые, по его словам, совершала украинская армия.
В июле в разговоре с «РИА Новости» о событиях в Буче он называл произошедшее инсценировкой украинских военных, которые хотели обвинить российских военнослужащих в массовых убийствах мирного населения. В городе, как утверждает Боке, ВСУ пытали и расстреливали российских пленных.
В сентябре Боке сообщил, что в Стамбуле на него совершили покушение. Он обвинил в этом Службу безопасности Украины. В том же месяце француз писал, что «говорить правду стало преступлением в Европе» и он «потерял все, чтобы помочь Донбассу и России показать правду и ужасы преступлений Украины».