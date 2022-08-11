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Суд перевел Тихановского из колонии в тюрьму

Тихановского перевели из колонии в тюремное учреждение, где его будут круглосуточно содержать в камере. Его жена, экс-кандидат в президенты, заявила, что мужа поместили туда на три года по неизвестным причинам
Сергей Тихановский
Сергей Тихановский (Фото: Страна для Жизни / YouTube)

Суд Октябрьского района Могилева ужесточил меру пресечения белорусскому оппозиционеру, мужу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергею Тихановскому, сообщает белорусский правозащитный центр «Вясна», лишенный в стране регистрации.

Тихановский будет отбывать срок в тюрьме, раньше его содержали в колонии в Могилеве. Осужденного этапируют в другое учреждение в ближайшее время. Правозащитники пояснили, что тюремный режим подразумевает круглосуточное содержание в камере.

Заседание по делу Тихановского об изменении ему меры пресечения состоялось в этот же день, 11 августа, следует из базы данных Верховного суда Белоруссии. Вопрос рассматривала судья Жанна Пушкина.

Жена оппозиционера Светлана Тихановская заявила, что ее мужа «отправляют из колонии в тюрьму на три года» по неизвестным причинам.

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Светлана Тихановская

Согласно ст. 124 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, в тюрьмах содержатся приговоренные к лишению свободы в виде заключения в тюрьме, а также осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение режима содержания в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и исправительных колониях особого режима. 

Осужденные к лишению свободы содержатся в тюрьмах в запираемых общих камерах. По постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора они могут содержаться в одиночных камерах. Прогулки осужденных, содержащихся в тюрьме, проводятся покамерно в дневное время на специально оборудованной на открытом воздухе части территории тюрьмы.

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Тихановского в декабре приговорили к 18 годам колонии за организацию массовых беспорядков, разжигание социальной вражды и воспрепятствование работе ЦИК, а также за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Его арестовали во время президентской кампании 2020 года в Белоруссии, после чего единым кандидатом от оппозиции стала его жена Светлана.

До задержания Тихановский основал оппозиционный проект «Страна для жизни», посвященный социальным проблемам. Сейчас на его сайте сказано, что он помогает политзаключенным.

Тихановская при выдвижении своей кандидатуры говорила, что стремится освободить своего мужа и других политзаключенных. После выборов 9 августа 2020 года она покинула Белоруссию и получила убежище в Литве.

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Татьяна Зыкина
Белоруссия мера пресечения Светлана Тихановская
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