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В Омской области глава района подрался с мэром райцентра

СК: глава Знаменского района Омской области подрался с мэром райцентра
Глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов ударил мэра Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева, у него диагностировано сотрясение мозга. Драка произошла после призыва «забрать район» у Максимова

Следователи начали проверку драки главы Знаменского района Омской области Сергея Максимова с мэром Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым на встрече с жителями, сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Лариса Болдинова.

«По предварительным данным, произошел конфликт, Максимов нанес несколько ударов по голове 63-летнему главе сельского поселения. Через некоторое время у него поднялось давление, его отвезли в больницу», — пояснила Болдинова. Следователи назначили медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести повреждений.

По данным новостного портала NGS55, визит сельских чиновников в село Киселево состоялся по приглашению местных жителей, чтобы обсудить благоустройство церкви. На сходе между Максимовым и Андреевым началась словесная перепалка, потом Максимов дважды ударил оппонента по лицу. Андреев оказался в больнице с гипертоническим кризом и подозрением на сотрясение мозга. Как сказали ТАСС в администрации Знаменского сельского поселения, сотрясение уже диагностировано.

В распоряжении NGS55 есть обращение знаменских депутатов к совету Знаменского муниципального района, где говорится, что Максимов напал на Андреева со спины за переадресацию вопроса о предоставлении коммунальных услуг. «Работать с человеком, облеченным властью, считающим кулак средством достижения своих целей и доказательством своей правоты, считаем невозможным», — написали депутаты.

Максимов объяснил драку тем, что Андреев в ответ на его замечания, «осознавая, что это официально-публичное мероприятие, начал публично оскорблять» его как должностное лицо, обвиняя в воровстве и развале района ипризывая других присутствующих депутатов Знаменского районного совета «забрать район» и отстранить Максимова от занимаемой им должности. Также Андреев, по его словам, приблизился к нему вплотную и тем самым спровоцировал на удар.

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Омская область драка СК
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