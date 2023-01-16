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Песков допустил визит Путина в Петербург в день 80-летия прорыва блокады

Песков: Путин может приехать в Петербург в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Zuma / ТАСС)

Президент России Владимир Путин может приехать в Санкт-Петербург 18 января — в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Естественно, эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады. Этот день среда, 18 января», — ответил Песков на вопрос, когда Путин поедет на годовщину освобождения Ленинграда от блокады.

Пресс-секретарь добавил, что в городе пройдут мемориальные мероприятия. На вопрос, будут ли там военнослужащие — участники спецоперации на Украине, Песков не ответил.

О том, что Путин примет участие в мероприятиях в Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда, заявил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». В Кремле поездку не анонсировали.

В прошлом году Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от блокады.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня — до 27 января 1944 года. За это время от голода умерли более 632,2 тыс. жителей города, еще 16,7 тыс. человек погибли при бомбардировках и артобстрелах.

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