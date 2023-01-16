В Хабаровске загорелся строящийся высотный дом

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В строящемся жилом доме в Хабаровске произошел пожар: загорелся фасад. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю.

В доме № 45 на Комсомольской улице (по указанному адресу расположен многоэтажный дом бизнес-класса «Гродеков») загорелись кабель и фасадный утеплитель на протяжении 35 погонных метров. Строящийся дом частично заселен, отметили в МЧС. При пожаре никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

К 17:55 по местному времени (10:55 мск) пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания и ликвидации его последствий участвовали восемь единиц техники и 29 человек.

«Продолжаются работы по проливке и разборке конструкций, проводится разборка внешней обшивки здания для проверки на наличие скрытых очагов тления и их ликвидации», — сообщили в МЧС.