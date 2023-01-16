Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому призванным по частичной мобилизации предпринимателям разрешается не сдавать статистическую отчетность. Об этом сообщается на сайте правительства.

Постановление позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности. Федеральная налоговая служба будет передавать в Росстат информацию о компаниях, где призвали единственного учредителя и при этом руководителя.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизационных мероприятий, при этом указ об окончании мобилизации президент Владимир Путин не подписывал.

Бизнесмены в период призыва получили некоторые льготы. В октябре 2022 года мобилизованным предпринимателям дали отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Кроме того, правительство утвердило постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период их участия в спецоперации на Украине будет засчитываться в страховой стаж в двойном размере.