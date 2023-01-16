Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Рост ставок, снижение цен: что будет с ипотекой в 2023 году Недвижимость, 12:35
В Хабаровске загорелся строящийся высотный дом Общество, 12:34
Как ускорить взыскание денег с должника. Готовим обращение в банк Pro, 12:29
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 12:17
Глава Минобороны ФРГ подала в отставку Политика, 12:17
Шопингтейнмент: как развлекательные технологии помогают бизнесу продавать Индустрия 4.0, 12:15
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности Политика, 12:02
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
В РАКИБ анонсировали возможное создание российско-иранского стейблкоина Крипто, 12:00
Минфин сообщил о падении средней цены на Urals ниже $50 за баррель Экономика, 11:54
Тарпищев объяснил, почему «даже украинцы» играют с россиянами в теннис Спорт, 11:53
Билл Гейтс рассказал о своем смартфоне. И это не iPhone Life, 11:52
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 11:52
Тарасова оценила возможный переход дочери Тутберидзе в сборную Израиля Спорт, 11:52
Объем рынка размещений высокодоходных облигаций вернулся к началу 2022-го Инвестиции, 11:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Мишустин разрешил мобилизованным предпринимателям не сдавать статистическую отчетность
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому призванным по частичной мобилизации предпринимателям разрешается не сдавать статистическую отчетность. Об этом сообщается на сайте правительства.

Постановление позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности. Федеральная налоговая служба будет передавать в Росстат информацию о компаниях, где призвали единственного учредителя и при этом руководителя.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизационных мероприятий, при этом указ об окончании мобилизации президент Владимир Путин не подписывал.

Бизнесмены в период призыва получили некоторые льготы. В октябре 2022 года мобилизованным предпринимателям дали отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Кроме того, правительство утвердило постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период их участия в спецоперации на Украине будет засчитываться в страховой стаж в двойном размере.

Теги
правительство Михаил Мишустин предприниматели мобилизация
Материалы по теме
Путин поручил представить предложения по демобилизации врачей
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter