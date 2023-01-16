Против экс-преподавателя «Бауманки» возбудили дело о взятке

Фото: Владислав Шатило / РБК

В пятницу, 13 января, следователи столичного управления СК возбудили уголовное дело о взятке (ч. 3 ст. 290 УК) в отношении бывшего преподавателя физики из МГТУ им. Баумана. Об этом РБК рассказал источник в СК, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела. Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье до восьми лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России, а также в МГТУ им. Баумана с просьбой подтвердить данную информацию.

В деле говорится, что в феврале прошлого года Исмаил Алиев получил 20 тыс. руб. от студента второго курса университета за сдачу академической задолженности по физике. По версии следствия, в реальности студент зачет не сдавал.

Еще шесть аналогичных эпизодов, когда преподаватель получал от студентов второго курса деньги, происходили в сентябре и ноябре 2021 года, а также в январе и марте 2022 года. Следствие проверяет Алиева на причастность к другим подобным преступлениям.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Москве и пресс-службу МГТУ им. Баумана.

На сайте университета в списке преподавателей не значится Исмаил Алиев, но на сайте интернет-издания «Вестник МГТУ имени Баумана» говорится, что Алиев — доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Физика». Также научные статьи этого преподавателя вошли в картотеку публикаций авторов этого университета.

На одном из форумов студенческой социальной сети «СтудИзба» говорится, что в июне прошлого года Исмаил Алиев вышел на пенсию. Автор сообщения отметил, что лекции этого учителя не проходили скучно, теоретический материал всегда был разбавлен «хорошими анекдотами и классными историями из жизни преподавателя».

В августе 2021 года следователи столичного управления СК возбудили дела в отношении завкафедры и двух преподавателей Московского педагогического госуниверситета, которые получали взятки в биткоинах за защиту диссертаций и получение ученой степени, сообщал РБК.

