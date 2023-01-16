Против экс-преподавателя «Бауманки» возбудили дело о взятке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Трейдеры лишились $700 млн за выходные из-за роста курсов криптовалют Крипто, 14:10
На Сицилии задержали скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра» Политика, 14:07
Кремль анонсировал дополнения к концепции внешней политики Политика, 14:06
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 14:01
Guardian узнала о тупике в ЦЕРН из-за спора об авторстве ученых из России Политика, 13:54
Комплексный подход: как преображаются столичные промзоны Город, 13:54
Мосбиржа запустит опционы на акции «Роснефти», «Татнефти» и МТС Инвестиции, 13:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Песков допустил визит Путина в Петербург в день 80-летия прорыва блокады Политика, 13:49
Алена Косторная перешла в парное катание Спорт, 13:40
Песков назвал манипуляцией сообщения о конфликте Минобороны и ЧВК Вагнера Политика, 13:39
Балицкий заявил, что власти «дают время подумать» ждущим прихода ВСУ Политика, 13:37
Цены на газ в Европе рухнули на 11% до минимума с сентября 2021 года Инвестиции, 13:36
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 13:35
Как закрыть ООО, если в нем числится только генеральный директор Pro, 13:32
Общество ,  
0 

Против экс-преподавателя «Бауманки» возбудили дело о взятке

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В пятницу, 13 января, следователи столичного управления СК возбудили уголовное дело о взятке (ч. 3 ст. 290 УК) в отношении бывшего преподавателя физики из МГТУ им. Баумана. Об этом РБК рассказал источник в СК, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела. Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье до восьми лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России, а также в МГТУ им. Баумана с просьбой подтвердить данную информацию.

В деле говорится, что в феврале прошлого года Исмаил Алиев получил 20 тыс. руб. от студента второго курса университета за сдачу академической задолженности по физике. По версии следствия, в реальности студент зачет не сдавал.

Еще шесть аналогичных эпизодов, когда преподаватель получал от студентов второго курса деньги, происходили в сентябре и ноябре 2021 года, а также в январе и марте 2022 года. Следствие проверяет Алиева на причастность к другим подобным преступлениям.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СКР по Москве и пресс-службу МГТУ им. Баумана.

На сайте университета в списке преподавателей не значится Исмаил Алиев, но на сайте интернет-издания «Вестник МГТУ имени Баумана» говорится, что Алиев — доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Физика». Также научные статьи этого преподавателя вошли в картотеку публикаций авторов этого университета.

На одном из форумов студенческой социальной сети «СтудИзба» говорится, что в июне прошлого года Исмаил Алиев вышел на пенсию. Автор сообщения отметил, что лекции этого учителя не проходили скучно, теоретический материал всегда был разбавлен «хорошими анекдотами и классными историями из жизни преподавателя».

Читайте на РБК Pro
Пиши заявление или начнем проверку: что делать, если заставляют уволиться
Работайте меньше, это выгодно: что показал эксперимент с четырехдневкой
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд

В августе 2021 года следователи столичного управления СК возбудили дела в отношении завкафедры и двух преподавателей Московского педагогического госуниверситета, которые получали взятки в биткоинах за защиту диссертаций и получение ученой степени, сообщал РБК.
 

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МГТУ им. Баумана преподаватель физика взятка Следственный комитет по Москве
Материалы по теме
Суд арестовал замглавы Владивостока по обвинению в получении взятки
Общество
Начальника управления профподготовки МВД Москвы задержали за взятки
Общество
Полковнику предъявили обвинение по делу о взятке стиральной машиной
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter