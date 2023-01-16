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Общество ,  
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Пласидо Доминго снова обвинили в сексуальных домогательствах

Оперного певца Пласидо Доминго опять обвинили в сексуальных домогательствах
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго (Фото: Marcos Brindicci / Getty Images)

Испанского оперного певца Пласидо Доминго снова обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемая жертва рассказала о случившемся в эфире La Sexta, ее личность не раскрывается, но, по данным телеканала, она тоже певица.

По словам женщины, Доминго однажды пытался поцеловать ее на сцене, а в другой раз — попросил разрешения засунуть свои руки в задние карманы ее брюк, пишет Reuters.

Певица уточнила, что это произошло в начале 2000-х годов. Она не рассказывала об этом ни своим руководителям, ни властям. «Это Доминго. Он неприкосновенен», — объяснила она.

Пласидо Доминго 83 года. Он обладатель 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аиды» и «Травиаты» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрина» Рихарда Вагнера.

В 2019 году несколько женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Они сообщили, что артист в разное время, начиная с 1980-х, заставлял вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на обещания получить роли в спектаклях и «наказывал профессионально, когда ему отказывали». Еще как минимум шесть женщин признались, что получали от певца непристойные предложения, которые ставили их в неловкое положение. Тогда Доминго публично извинился перед женщинами, его карьера в Соединенных Штатах после этого закончилась.

В августе прошлого года Доминго заподозрили в связи с аргентинской сектой, которая занималась сексуальной эксплуатацией, — Школой йоги Буэнос-Айреса. По данным правоохранительных органов, подозреваемые обманом заманивали женщин в секту, а после принуждали предоставлять услуги сексуального характера состоятельным предпринимателям, артистам и политикам.

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При прослушке телефонов членов организации выяснилось, что услугами Школы йоги мог пользоваться Пласидо Доминго. Представители артиста связь певца с сектой отрицают. Судебный представитель в разговоре с Associated Press уточнил, что Пласидо не совершал преступления и не является членом организации.

Теги
Испания оперный певец сексуальные домогательства
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Певца Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой
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