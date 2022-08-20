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Певца Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой

Испанского оперного певца Пласидо Доминго заподозрили в связях аргентинской сектой, которая более 30 лет занималась сексуальной эксплуатацией cообщают El Pais и Associated Press.

На прошлой неделе в Аргентине полицейские задержали 19 человек, которые были учаcтниками секты под названием Школа йоги Буэнос-Айреса. По данным правоохранителей, подозреваемые обманом заманивали женщин в секту, а после принуждали предоставлять услуги сексуального характера состоятельным предпринимателям, артистам и политикам, пишет газета.

Еще 11 женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах
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В ходе прослушки телефонов членов банды выяснилось, что услугами секты мог пользоваться Пласидо Доминго. Источник El Pais указал, в одном из записанных разговорах некая Сусана Менделевич сообщает лидеру секты, что испанский тенор хочет их посетить. В ответ Перкович дает разрешение на использование «Музея». Так среди сектантов называли здание в центре Буэнос-Айреса, предназначенное для сексуальных встреч. Во второй аудиозаписи слышен предполагаемый голос Пласидо Доминго, который объясняет Менделевич, как с ним встретиться, чтобы это не заметили его агенты. После разговора с клиентом женщина снова связывается с лидером секты и рассказывает ему о договоренностях с певцом.

Судебный представитель в разговоре с AP уточнил, Пласидо не совершал преступления и не является членом организации. 

В 2019 году Пласидо Доминго несколько женщин обвиняли в сексуальных домогательствах. Артист, по словам женщин, в разное время с 1980-х заставлял вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на обещания получить роли в спектаклях и «наказывал профессионально, когда ему отказывали». Еще как минимум шесть женщин признались, что получали от певца непристойные предложения, которые ставили их в неловкое положение. Тогда Доминго публично извинился перед женщинами, его карьера в Соединенных Штатах после этого закончилась.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Уже на протяжении 50 лет он выступает на сцене. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

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