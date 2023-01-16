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Вильфанд предупредил москвичей о дискомфорте из-за наступающей оттепели

Роман Вильфанд: в Москве с 17 января ожидается некомфортная оттепель с осадками и ветром

Со вторника, 17 января, в столичном регионе будет оттепель, однако погода будет некомфортной, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этот день ожидается от 0 до плюс 2 градусов, снег, в том числе мокрый, 18 января — уже плюс 1-3, осадки — от дождя до снега. Возможна гололедица.

«Из-за противостояния разных барических систем будет усиление ветра с понедельника до 15 м/с. В среду он усилится даже до 18 м/с, поэтому москвичи не ощутят прелести и радости от этого повышения температуры. Будет очень некомфортно — низкие облака, все время небольшие осадки, ветер», — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, потепление продлится до конца недели, в воскресенье ожидается понижение температуры на 2-4 градуса.

Как следует из прогноза на сайте Гидрометцентра, самая теплая погода ожидается на Крещение — до плюс 6 градусов днем и плюс 1 ночью. 20 января днем воздух прогреется до двух градусов выше ноля, 21 января — до 4. Ночью ожидается минусовая температура.

Теги
Роман Вильфанд Москва погода в Москве
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