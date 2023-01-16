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«Ъ» узнал об просьбе спортивных лиг смягчить запреты в рекламе букмекеров

«Коммерсантъ»: спортивные лиги России попросили смягчить запреты в рекламе для букмекеров

Российский футбольный союз (РФС), Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложили изменить закон «О рекламе» с целью смягчения запретов в отношении продвижения в сфере букмекерства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания с данного рынка указали, что РФС, КХЛ и ФХР попросили разрешить букмекерам размещать рекламу на территории спортивных сооружений, а не только внутри них; позволить им использовать в ней образы людей, что на данный момент запрещено; дать право размещать рекламу контро на сайтах лиг и федераций. Источники газеты сообщили, что обсуждение предложений планируется в Государственной Думе 24 января.

Один из собеседников издания рассказал, что предложения касаются также рекламы пива и пивных напитков в период проведения спортивных мероприятий, «список которых будет определен позднее». Рекламу этого алкоголя предлагают разрешить в спортивных сетевых изданиях, на сайтах лиг и на телеканалах во время трансляций, на спортивных сооружениях, форме спортсменов и билетах. На данный момент рекламу пива можно размещать на расстоянии не ближе 100 м от спортивных сооружений.

Цель этих послаблений — увеличение доходов лиг, федераций и клубов, а также медийных площадок от рекламы. В РФС подтвердили изданию, что участвуют в разработке предложений по наращиванию выручки от рекламы для лиг.

Как пишет «Коммерсантъ», с подобными инициативами выступала ранее и Торгово-промышленная палата, но она разрабатывает свои предложения отдельно.

Против данных идей уже выступила Федеральная антимонопольная служба, пишет газета. Она настаивает на «высокой опасности чрезмерного увлечения» ставками и возникновении на этой почве лудомании — склонности к азартным играм.

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