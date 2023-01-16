Bild узнала о поисках Шольцем кандидатов на пост главы Минобороны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с советниками обсуждал возможных кандидатов на пост главы немецкого Минобороны, он стремится сохранить в правительстве 50%-ю долю женщин, пишет Bild.

Издание указывает, что нынешняя министр, Кристин Ламбрехт, «доставляла канцлеру бесконечные проблемы», а выбор нового министра с учетом наполовину женского состава кабинета министров является «камнем преткновения».

Bild пишет, что Шольц чересчур ориентируется на пол будущего кандидата. Вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий в то же время заявил, что канцлеру стоит искать нового министра с учетом «компетенций».

Несколькими днями ранее Bild, а затем и Spiegel сообщили о грядущей отставке Ламбрехт с поста. По данным источников Bild, инициатива об отставке исходит от нее самой, а не от ведомства федерального канцлера. Spiegel писал, что Ламбрехт неоднократно после Нового года говорила с Шольцем об уходе и было решено, что она сама объявит об отставке 16 января.

Причиной, по которой министр покинет свой пост, издания называют череду скандалов, последним из которых стало «неудачное» новогоднее поздравление. В нем она на фоне фейерверков упомянула ситуацию на Украине, отметив, что она получила «много особых впечатлений» и провела много встреч с интересными людьми.

В Минобороны Германии информацию об уходе Ламбрехт назвали слухами, передавало агентство «РИА Новости».



Speigel писал, что кандидатами на пост министра являются уполномоченная бундестага по вооруженным силам Германии Ева Хёгль и парламентский статс-секретарь Минобороны Симтье Меллер. Издание также называет в качестве потенциальных кандидатов сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ, Шольц является ее членом) Ларса Клингбайля и министра труда Хубертуса Хайля.