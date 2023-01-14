Путин выразил соболезнования родным и близким Инны Чуриковой

Владимир Путин и Инна Чурикова (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам народной артистки СССР Инны Чуриковой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой», — сказал он.

О смерти Чуриковой днем 14 января сообщил директор театра «Ленком», с которым она сотрудничала, Марк Варшавер. Он рассказал, что актриса умерла в больнице. Причину смерти артистки Варшавер не называл. Чуриковой было 79 лет.

Прощание с Чуриковой состоится 17 января. Театр будет просить, чтобы актрису похоронили на Новодевичьем кладбище, подчеркнул он.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирской АССР в эвакуации, затем с матерью вернулась в Москву. В школе она поступила в театральную студию при Театре им. К.С. Станиславского, а потом стала студенткой Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина.

С 1965 года актриса служила в Московском театре юного зрителя, а в 1975 году присоединилась к труппе театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком»), где проработала около 50 лет. Актриса сыграла роли более чем в 40 фильмах, среди которых — «Морозко» (1964), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Ширли-мырли» (1995) и другие.