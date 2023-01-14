Власти Киева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Киевская администрация сообщила о попадании в объект инфраструктуры после ударов

В Дарницком районе обломком ракеты повредило машину (Фото: VA_Kyiv / Telegram)

В Киеве удары затронули объект инфраструктуры, однако критических разрушений или возгорания нет, пострадавших тоже, сообщает киевская городская военная администрация в телеграм-канале.

Ранее о попадании в объект критической инфраструктуры заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

После утренних сообщений о взрывах и объявлении воздушной тревоги власти украинской столицы опубликовали предварительные последствия произошедшего.

«В Голосеевском районе из-за обломков ракеты произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 кв. м и повреждена крыша на гараже. Без пострадавших. В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Утром 14 января в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу, власти ряда украинских регионов сообщали о взрывах. Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание. Замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк при этом говорил, что взрывы в Киеве и области не связаны с военными действиями. О взрывах также сообщалось в Киевской области, Харькове, в Николаевской области.

Россия с октября 2022 года наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту, ответственными за который Москва считает украинские спецслужбы. Киев обвинения отрицает.