Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов в зоне СВО

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Российское Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения военной операции.

«Точным попаданием были уничтожены военная бронетехника и вооружение, а также огневые точки в долговременном укрепленном пункте ВСУ», — говорится в подписи к видео.

Министр обороны Сергей Шойгу 10 января заявил, что в ближайшее время арсенал ударных средств российской армии расширится. Также, по его словам, стоит не менее важная задача по доработке снаряжения и тактической экипировки личного состава до самого высокого уровня.

Шойгу добавил, что России также необходимо совершенствовать систему управления и связи. Для этого, как рассказал министр, будут использованы технологии искусственного интеллекта.