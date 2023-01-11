Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом под Армавиром

На Кубани в столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек

Фото: armawir_adm / Telegram

В результате ДТП с грузовиком и автобусом под Армавиром в Краснодарском крае погиб один человек, семеро пострадали, трое из них находятся в реанимации, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Рейсовый автобус и «КАМАЗ» столкнулись на трассе Р-217 на повороте на Всероссийский НИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта. На место происшествия прибыли шесть бригад скорой помощи, пожарные, сотрудники ГИБДД и спасатели.

Водителя автобуса госпитализировали с травмой позвоночника, водитель «КАМАЗа» получил ушиб. У одной из пассажирок автобуса зафиксировали перелом основания черепа, она впала в кому, но через 10 минут ее реанимировали.

По данным издания «Блокнот Краснодар», водитель «КАМАЗа» на перекрестке проехал на красный сигнал светофора. В результате он врезался в автобус, который поворачивал налево на зеленый сигнал.

Издание 93.ru опубликовало запись с камеры видеорегистратора, на которую, как утверждается, попал момент аварии. На кадрах видно, как грузовик едет с большой скоростью на запрещающий сигнал светофора и врезается в поворачивавшую маршрутку. По данным 93.ru, один из пассажиров автобуса скончался на месте.