МЧС предупредило о ледяном дожде в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В некоторых районах Москвы до конца суток 14 января ожидается ледяной дождь, в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 14 января местами в г. Москве ледяной дождь, местами гололед», — сказано в сообщении. Ведомство опубликовало его около 08:20 мск.

Водителям посоветовали снизить скорость движения автомобиля и во время езды держаться подальше от впереди идущих машин. Спасатели рекомендовали не совершать опасных маневров, таких, как обгоны и перестроения. Кроме того, транспортные средства не следует парковать под деревьями, предупредили в ведомстве.

Пешеходам МЧС посоветовало держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также не прятаться от ледяного дождя под деревьями. Детей попросили не оставлять без присмотра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее говорил РБК, что к 14 января в Москву придет потепление. Днем 14 января, по его словам, в городе ожидается около минус 4 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в Москве в этот день потеплеет до минус 2–3 градусов.