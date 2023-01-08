В ДТП на юго-востоке Китая погибли 17 человек, свыше 20 пострадали

Портал Mshaoxing пишет, что вероятной причиной массового ДТП стал туман, о котором ранее 8 января предупреждала местная полиция

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате ДТП в китайской провинции Цзянси, сообщает издание Xinmin со ссылкой на заявление местных властей.

«Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе <...> в округе Наньчан. В результате аварии 17 человек погибли и 22 получили ранения, все пострадавшие были своевременно доставлены в больницу для лечения. Причина аварии выясняется», — говорится в сообщении.

Как уточняет портал Mshaoxing, вероятной причиной крупной авирии стал туман, о котором утром 8 января предупреждала полиция округа Наньчан.

В конце декабря из-за сильного тумана в китайской провинции Хэнань на мосту столкнулись свыше 200 автомобилей. Тогда в результате аварии погиб один человек. На месте происшествия быстро выросла многокилометровая пробка. Многим водителям потребовалась помощь спасателей.