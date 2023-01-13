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Rolls-Royce начал изучать места для размещения малых ядерных реакторов

Rolls-Royce начал изучать места для размещения электростанций с малыми ядерными реакторами
Фото: rolls-royce-smr.com
Фото: rolls-royce-smr.com

Сотрудники британской компании Rolls-Royce SMR Ltd посетили потенциальные места для размещения своих электростанций с малыми модульными реакторами (SMR) в городах Беркли и Олдбери, сообщает пресс-служба компании.

В прошлом году компания выбрала четыре объекта, на которых можно разместить малые ядерные реакторы мощностью 15 ГВт, среди них был объект в Олдбери.

«Электростанции Rolls-Royce SMR будут играть важную роль в обеспечении будущей энергетической безопасности Великобритании и обеспечении будущих поколений чистой и доступной электроэнергией, предоставляя при этом тысячи рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отмечают, что каждый малый модульный реактор будет производить достаточно энергии, чтобы обеспечивать ею «миллион домов в течение 60 лет».

Rolls-Royce SMR Ltd занимается разработкой малых модульных реакторов, которые позволяют производить энергию с низким уровнем выбросов углерода. Как указано на сайте компании, одна электростанция с реакторами SMR будет иметь мощность 470 МВт низкоуглеродной энергии, что эквивалентно более чем 150 наземным ветряным турбинам.

Теги
Rolls-Royce Великобритания реактор ядерный реактор
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