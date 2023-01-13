Умерла бывшая артистка Большого театра Наталья Садовская

Наталья Садовская (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Артистка балета Большого театра Наталья Садовская умерла на 95-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Отпевание и похороны пройдут 15 января в 12:00 на Пятницком кладбище», — добавили в театре.

Наталья Садовская родилась 25 ноября 1928 года. В 1947 году, после окончания хореографического училища Большого театра (будущая Московская государственная академия хореографии), она пришла в Большой театр, где танцевала следующие 20 лет, участвовала в том числе в турне в Англии в 1956 году.

В 1968 году Садовская окончила учебу в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) и стала работать балетным критиком, позже — продюсером и режиссером концертных программ. «Она стояла у истоков множества крупнейших российских фестивалей, в том числе фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуреева в Казани, нижегородской «Болдинской осени», будущего якутского «Стерха», — отметили в Большом театре.

Садовская удостоена звания заслуженного деятеля искусств России, а также Якутии и Татарстана. В последние годы она преподавала в Московском государственном хореографическом училище имени Л.М. Лавровского.