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Умерла главный балетмейстер «Березки» Мира Кольцова

Главный балетмейстер ансамбля «Березка» Мира Кольцова умерла в возрасте 83 лет
В «Березке» она прослужила 65 лет, пройдя путь от солистки до худрука и главного балетмейстера. Кольцова умерла «после продолжительной болезни», ее похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы
Владимир Путин вручает орден &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo;&nbsp;Мире Кольцовой, архивное фото
Владимир Путин вручает орден «За заслуги перед Отечеством» Мире Кольцовой, архивное фото (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Художественный руководитель хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова умерла в возрасте 83 лет, сообщили в Управлении делами президента России.

«Сегодня, 1 августа, ушла из жизни народная артистка СССР, бессменный с 1979 года художественный руководитель — главный балетмейстер легендарного Государственного академического хореографического ансамбля «Березка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ансамбля уточнили, что хореограф умерла «после продолжительной болезни».

Церемония прощания с артисткой пройдет в Светлановском зале Дома Музыки 3 августа в 11:00 мск, добавили в Управделами президента. Кольцову похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

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Мира Кольцова родилась 21 декабря 1938 года. После окончания хореографического училища при Большом театре в 1957 году она начала играть в хореографическом ансамбле «Березка», сначала став ведущей солисткой, а затем первым помощником основателя ансамбля, народной артистки СССР Надежды Надеждиной. В 1979 году Кольцова стала художественным руководителем и главным балетмейстером коллектива. С 2006 года ансамбль входит в состав Управления делами президента России.

В 1989 года Кольцова получила звание народной артистки СССР, в 1998 году — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2007 году — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также хореограф была награждена орденами «Во славу Отечества» и «За вклад в культуру». Кроме того, с 1979 года Кольцова является членом Союза театральных деятелей, с 2002-го — профессором Московского государственного университета культуры и искусств, с 2010-го — академиком Международной академии культуры и искусства.

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