Путин поручил ФСИН и СК не допускать надевания наручников на женщин
Силовые ведомства должны принять меры по недопущению применения кандалов в отношении женщин, детей и злоумышленников, которых обвинили в ненасильственных преступлениях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», — говорится в сообщении.
Поручение касается МВД, Генпрокуратуры, СК и ФСИН. Оно должно быть выполнено до 1 мая. МВД в начале декабря уже предписало запретить использование наручников (средств ограничения подвижности «Ажур») в отношении женщин, детей и лиц, совершивших экономические преступления.
Во время заседания СПЧ в начале декабря правозащитница Ева Меркачева рассказала Путину, что в прошлом году полицейские стали использовать средства «Ажур», ограничивающие подвижность. «Я бы очень просила вас запретить использовать такие средства в нашей стране в отношении женщин, предпринимателей, вообще всех людей, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях», — заявила она.
Путин, отвечая на просьбу Меркачевой, сказал, что «даже не знает, как это квалифицировать». Он пообещал добиться, чтобы такая практика прекратилась.