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Путин поручил ФСИН и СК не допускать надевания наручников на женщин

Владимир Путин поручил ФСИН до 1 мая отчитаться о запрете применения наручников к женщинам
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Силовые ведомства должны принять меры по недопущению применения кандалов в отношении женщин, детей и злоумышленников, которых обвинили в ненасильственных преступлениях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», — говорится в сообщении.

Поручение касается МВД, Генпрокуратуры, СК и ФСИН. Оно должно быть выполнено до 1 мая. МВД в начале декабря уже предписало запретить использование наручников (средств ограничения подвижности «Ажур») в отношении женщин, детей и лиц, совершивших экономические преступления.

Во время заседания СПЧ в начале декабря правозащитница Ева Меркачева рассказала Путину, что в прошлом году полицейские стали использовать средства «Ажур», ограничивающие подвижность. «Я бы очень просила вас запретить использовать такие средства в нашей стране в отношении женщин, предпринимателей, вообще всех людей, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях», — заявила она.

Путин, отвечая на просьбу Меркачевой, сказал, что «даже не знает, как это квалифицировать». Он пообещал добиться, чтобы такая практика прекратилась.

Теги
Владимир Путин МВД права человека СПЧ СК ФСИН наручники
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