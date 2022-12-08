МВД запретило надевать наручники на женщин и фигурантов экономических дел

МВД направило в свои подразделения указание о запрете надевать наручники и кандалы «Ажур» детям, женщинам и задержанным по экономическим делам. Ранее о применении наручников в СИЗО Путину сообщила правозащитница Ева Меркачева

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство внутренних дел России изучило практику применения наручников (средств ограничения подвижности «Ажур») и запретило их применение к женщинам, детям и задержанным по экономическим преступлениям, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Нормативные акты МВД предусматривают дифференцированный подход к использованию наручников и других специальных средств, «в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц», указано в публикации.

«В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства «Ажур» руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Относительно применения других типов наручников информации в сообщении МВД нет.

МВД пояснило, что решение принято по результатам прошедшего 7 декабря заседания Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, после которого ведомство «дополнительно изучило» практику применения «в отдельных территориальных органах МВД России средства ограничения подвижности «Ажур».

Во время заседания СПЧ правозащитница Ева Меркачева рассказала, что в этом году полицейские стали использовать средства «Ажур». «МВД закупило порядка 20 тысяч таких средств, спецсредств, — это ограничение подвижности. И есть уже рекомендация от конвойного полка использовать их, — сказала она. — Я бы очень просила вас запретить использовать такие средства в нашей стране в отношении женщин, предпринимателей, вообще всех людей, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях <...>. Повторю, раньше этого не было, это вот что-то новое, непонятно, чем объяснить такое странное поведение». По словам правозащитницы, ей известно о случаях, когда людей, которые дожидались суда по ненасильственным преступлениям в СИЗО, «возили на следственные действия в Москве в кандалах». «Честно говоря, я сначала не поверила, а потом у нас были еще обращения», — сказала она.

Путин, отвечая на просьбу Меркачевой, сказал, что «даже не знает, как это квалифицировать». «Но обещаю вам, что внимание на это будет не просто обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена», — сказал Путин.

Согласно данным портала госзакупок, в апреле 2021 года МВД разместило госзаказ на приобретение средств ограничения подвижности «Ажур» на сумму в 81,2 млн руб. Исполнителем заказа стало петербургское АО «Научно-производственное объединение специальных материалов» (НПО СМ).

Средства ограничения подвижности «Ажур» производятся в трех модификациях — отдельно наручники для рук («Ажур — Р» двухзвенные), двухзвенные кандалы для ног «Ажур — Н» и комплект, который надевают на руки и на ноги задержанного («Ажур-К» четырехзвенные), следует из информации на сайте НПО СМ. Каждая модификация существует в четырех размерах. Все устройства «Ажур» оснащены замком «повышенной секретности», указывает производитель. В качестве преимуществ такого типа устройств указано то, что гибкая конструкция соединения браслетов позволяет менять положение рук и ног, а также что они не нарушают кровообращения.

Согласно сведениям с сайта госзакупок, МВД заказывало производителю 3 039 пар «Ажур — Р», 1 768 «Ажур — Н» и 14 934 комплектов «Ажур-К».