Полиция возбудила уголовное дело после поджога военкомата в Братске

Здание военкомата в Братске (Фото: bratchane / Telegram)

В следственном управлении МВД «Братское» возбудили уголовное дело по факту поджога военкомата в г. Братске Иркутской области, сообщили РБК в УФСБ России по Иркутской области.

«09.01.2021 СУ МУ МВД России «Брасткое» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК России о факту поджога здания военкомата в г. Братске Иркутской области», — уточнили в управлении. По ч.2 ст 167 (умышленное уничтожение или порча имущества) грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что не владеют информацией по данному инциденту.

По информации Telegram-канала Astra по подозрению в поджоге задержали 21-летнего бывшего звукорежиссера местной телекомпании.

11 января неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в военкомат поселка Магдагачи В амурской области. Произошло небольшое возгорание и закопчение, сообщили в военкомате. Пострадала только аппаратура.