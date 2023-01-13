В мэрии подвели итоги строительства социальных объектов в 2022 году
Почти 100 социальных объектов построили и ввели в эксплуатацию в столице по итогам 2022 года, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Строительство социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов в развитии Москвы. Так, по итогам прошлого года мы возвели 98 социальных объектов различного назначения в рамках комплексного развития районов столицы», — подчеркнул заммэра.
Руководитель столичного градостроительного комплекса уточнил, что в 2022 году в городе построили 34 детских сада, 20 школьных зданий, шесть объектов культуры, 17 медицинских учреждений и 21 объект спорта.
Как уточнил Андрей Бочкарев, по некоторым направлениям социальной инфраструктуры столица перевыполнила годовой план, в частности, это касается спортивных и культурных объектов. Он добавил, что новые объекты появились в столице как за счет городского бюджета, так и на средства инвесторов.
Ранее, подводя итоги 2022 года, вице-мэр выделил открытие Международного центра самбо и Центра бокса в Лужниках, а также завершение реконструкции стадиона «Москвич» на юго-востоке города на месте прежнего спортивного комплекса АЗЛК. Среди других значимых объектов Бочкарев отметил ВМХ-велодром, который появился в Дмитровском районе, футбольное поле с подогревом в Ясенево и универсальный ФОК на территории стадиона «Торпедо» им. Стрельцова.
Напомним, с 2011 по 2022 годы в Москве построили 900 объектов социальной инфраструктуры. По словам главы Строительного комплекса, в 2023–2025 годах в столице планируют возвести еще порядка 280 социальных объектов.