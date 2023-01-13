Аксенов на слова Володина о конфискации заявил, что Крым на этом пути

Сергей Аксенов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Крым уже идет по пути, предложенному спикером Госдумы Вячеславом Володиным в отношении имущества уехавших из России и оскорбляющих страну. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«По сути, это паразиты, а паразитов надо вытравливать. Пусть их подкармливают и содержат новые хозяева. <...> Замечу, что Крым уже идет по этому пути», — заявил Аксенов. По его словам, такие люди «поливают грязью» Россию и ее армию, но продолжают получать доходы из страны.

Ранее Володин назвал «негодяями» тех, кто уехал за границу и критикует военные действия на Украине. По его мнению, их заявления могут расцениваться как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация вооруженных сил. Он напомнил, что в стране у этих людей осталась недвижимость, сдаваемая в аренду, а их гонорары состоят из средств российских граждан.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в России, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил, что такой подход возможен, однако нужно сформулировать составы уголовных преступлений.