Киев заявил об обнаружении в плену 23 считавшихся погибшими украинцах

В российском плену оказались 23 украинца, которых в Киеве считали погибшими, заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец по итогам двух раундов переговоров с коллегой из России Татьяной Москальковой.

«Впервые российская сторона поехала с предложениями, которые предварительно мы обсуждали. Прорыва нет, но по крайней мере пошла техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. Насчет пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где наши граждане и герои, считавшиеся погибшими, российская сторона подтвердила живыми — 23 наших парня», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, украинская сторона предоставила список находящихся плену с 2014-го года 158 человек, большинство из которых — «представители крымскотатарского народа». Лубинец подчеркнул, что российская сторона впервые согласилась принять подобный список и после его проработки предоставить информацию о том, где эти люди находятся и в каком они состоянии. Также стороны обсудили возможные варианты возвращения этих пленных, добавил украинский омбудсмен.

Позже он сообщил, что состоялся третий раунд переговоров.

Москалькова и Лубинец встретились уже третий раз за неделю. Посредником в переговорах выступает турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. После первой встречи 11 января Москалькова сообщала, что более 20 российских военнослужащих, пропавших без вести на Украине, были найдены, некоторых уже вернули в Россию.

Во время второй встречи в тот же день она попросила помочь гражданам Украины, желающим приехать к родным в Россию, и отметила, что на переговорах прозвучали «очень важные слова о необходимости прекращения огня».