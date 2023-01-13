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В офисе Зеленского обвинили Россию в стремлении «украсть всю историю»

Глава офиса Зеленского Ермак обвинил Россию в стремлении «украсть всю историю»

Москва всегда стремилась присвоить «всю историю» и имена выдающихся людей, однако у нее это не выйдет, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом он написал в своем телеграм-канале в публикации в честь 116-летия со дня рождения академика Сергея Королева.

«Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек. Болотные всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не выйдет», — написал Ермак.

Сергей Королев был конструктором ракетно-космических систем, председателем Совета главных конструкторов СССР (1946—1966), академиком АН СССР (1958). Он руководил организацией и проведением запуска первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

Королев родился 12 января 1906 года в Житомире, который является одним из крупнейших украинских городов.

Теги
Андрей Ермак Сергей Королев история
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