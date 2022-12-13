Украина приняла законопроект о медиа

Верховная рада Украины приняла законопроект о медиа, необходимый для интеграции с ЕС

Фото: Joachim E. Röttgers / Global Look Press

Верховная рада Украины приняла закон «О медиа», необходимый для вступления в ЕС. Депутат Верховной рады Владислав Железняк сообщил, что за принятие законопроекта проголосовали 299 депутатов.

Как сообщает «Укринформ», документ призван регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Согласно новому закону Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наделяется функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В правовое поле вводится понятие «онлайн-медиа», для которых предусмотрена добровольная регистрация. К зарегистрированным онлайн-медиа могут быть применены штрафы за нарушения. Также суд может принять решение о запрете такого СМИ в случае, если за один месяц оно допустило четыре грубых нарушения.

Новый закон также определяет особенности правового регулирования деятельности медиа в условиях военных действий, сообщает «Укринформ».

«Интерфакс-Украина» приводит слова заместителя главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук, которая заявила, что закон отменяет полномочия Нацсовета полностью блокировать медиа без решения суда. Без решения суда Нацсовет может заблокировать только анонимные медиа, не имеющие ни идентифицированных журналистов, ни владельцев.

Депутат Железняк в своем посте также упомянул о компромиссных решениях: канал «Рада» становится государственным и должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а в период военного положения и ограничения прямых трансляций канал обязан выкладывать записи в день проведения заседания.

Депутаты Украины в первом чтении приняли этот законопроект 30 августа. При подготовке документа ко второму чтению парламентарии подали 2332 поправки и предложения, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Суспiльне» отмечает, что закон подвергался критике из-за усиления влияния Нацсовета на СМИ.

«Украинская правда» пишет, что принятие этого закона является одним из критериев для интеграции Украины с ЕС.