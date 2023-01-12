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ФАС оштрафовала «Эвалар» на ₽300 тыс. за рекламу «Гинкоума»

ФАС оштрафовала «Эвалар» на ₽300 тыс. за рекламу препарата «Гинкоум»
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела в рекламе препарата «Гинкоум» от «Эвалар» нарушения закона «О рекламе», сообщили в ведомстве. ФАС наложила на компанию штраф в размере 300 тыс. руб.

Реклама «Гинкоума» распространялась в эфире телеканалов «Россия 1» и «НТВ», уточнили в ведомстве. В ролике производитель «гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность в лечении заболеваний вен и крови».

В ФАС указали, что по закону реклама не должна гарантировать положительное действие объекта, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

ФАС уже привлекала «Эвалар» к ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата в 2019 году. Тогда компанию оштрафовали на 200 тыс. руб. Ведомство решило, что «Эвалар» распространял ненадлежащую контекстную рекламу «Гинкоума» в сервисе «Яндекс.Директ». В рекламе говорилось, что препарат дешевле своих аналогов и устраняет головную боль, головокружение и шум в ушах.

Активное вещество «Гинкоума» — сухой экстракт листьев гинкго двулопастного. Гинкго широко используется в традиционной китайской медицине. «Эвалар» рекомендует употреблять «Гинкоум» для улучшения памяти, улучшения концентрации внимания и интеллектуальных способностей.

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