Нагиев опроверг, что пожертвовал ₽200 млн на нужды военной операции

Дмитрий Нагиев (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Актер Дмитрий Нагиев опроверг сообщения, что он пожертвовал 200 млн руб. на нужды военной операции на Украине. Он сказал это в комментарии телеканалу «Москва 24».

«Такой суммы у меня, к сожалению, нет», — сказал Нагиев.

РБК обратился за комментарием к Дмитрию Нагиеву.

Директор актера Елена Шайкина заявила «Газете.ру», что Нагиев, если что-то кому-то перечисляет, то об этом не говорит. «Дмитрий когда-нибудь делает что-нибудь доброе, а он делает много, вы никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде. Ни в непонятных соцсетях, ни в прессе. Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами», — пояснила Шайкина.

Ранее в своем аккаунте «ВКонтакте» пользователь по имени Борис Константинов написал, что некий шоумен, «просто Дима без фамилии», пожертвовал 200 млн руб. на нужды военной операции. В комментариях к посту у него спросили, идет ли речь о Нагиеве, он ответил: «Да, я про него написал» и сослался на своего соседа Пашу. В настоящее время пост удален.

Политолог Яков Кедми заявил в своем телеграм-канале, что Нагиев пожертвовал на поддержку военной операции 200 млн руб. со ссылкой на режиссера Театра кукол им. Сергея Образцова Бориса Константинова. Режиссер заявил RTVI, что информация о его связи с Нагиевым — фейк. Из телеграм-канала Кедми пост впоследствии также был удален.

Дмитрий Нагиев — актер театра и кино, ведущий телепрограмм и ток-шоу («Окна», «Голос», «Большие гонки» и др.), неоднократно был членом жюри на играх КВН. Нагиев не делал заявлений ни в поддержку военной операции, ни против нее.