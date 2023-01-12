ФСБ задержала жителя Твери, который планировал вступить в ВСУ

Video

В Твери сотрудники управления ФСБ России по региону задержали 40-летнего местного жителя, который планировал вступить в одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, передает ТАСС.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — приводит агентство цитату из сообщения ведомства.

Мужчина через интернет поддерживал связь с представителем украинской стороны, по его рекомендации изучил маршрут выезда на территорию Украины, пояснили в пресс-службе. Также он приобрел элементы военной экипировки, обмундирования и медицинские средства. По данным местного издания «Вести Тверь», мужчину задержали на железнодорожной станции «Тверь».



Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо с ограничением свободы на срок до двух лет. На данный момент мужчина находится под стражей.

Последний раз по такому обвинению задерживали россиянина 9 января в Брянской области. Мужчину также задержали при попытке выехать на Украину: по версии следствия, он собирался выехать, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Национальный антитеррористический комитет со ссылкой на региональное управление ФСБ отмечал, что в течение 2022 года мужчина не раз пытался попасть на Украину через Белоруссию.