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Минобороны России сообщило об уничтожении американского «Паладина»

Минобороны России сообщило об уничтожении в ДНР американской М109 «Паладин»
Перевозка украинскими военнослужащими гаубиц М777, архивное фото
Перевозка украинскими военнослужащими гаубиц М777, архивное фото (Фото: CinCAFU / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российские войска уничтожили в ДНР две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США, заявило Минобороны России в ежедневной сводке.

Системы были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное. Кроме того, российские войска разбили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Купянска, Петропавловки Харьковской области и Ивановки в ДНР, а также две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» — у донецкого населенного пункта Бурлацкое и Орехова Запорожской области.

Воздушно-космические силы России также уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в районе Лозового и самолет Су-24 близ донецкой Никаноровки.

М109 «Паладин» — самоходная артиллерийская установка калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы — до 30 км. Система производилась в США в 1962–2003 годах, впервые использовалась в бою во Вьетнамской войне. Помимо США, «Паладина» имеют на вооружении другие страны НАТО, а также ряд других государств, в частности Китай, Израиль и Иран.

Теги
Военная операция на Украине Минобороны США артиллерия
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