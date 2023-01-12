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Немецкая супермодель Татьяна Патитц умерла от рака молочной железы

Агент сообщила о смерти супермодели Татьяны Патитц от рака молочной железы

Немецкая супермодель Татьяна Патитц умерла от рака молочной железы, сообщила изданию Insider ее агент Корин Николас.

«Татьяна скончалась сегодня утром в Калифорнии. Причиной смерти стал рак молочной железы», — сказала агент.

Она добавила, что у модели остался сын. Ей было 56 лет.

Патитц родилась в 1966 году в Гамбурге, ее мать была эстонкой, а отец — немцем. В детстве она переехала в город Сканёр на юге Швеции. Модельную карьеру Патитц начала в 1983 году, когда приняла участие в конкурсе моделей в Стокгольме, где заняла третье место. В качестве приза ей достались поездка в Париж и срочный контракт.

В 1985 году фото Патитц появилось на обложке журнала Vogue, но несмотря на это, модель долгое время не могла найти работу. В 1988 году с ней начал немецкий фотограф Питер Линдберг. Он сделал снимок «Белые рубашки: шесть супермоделей. Малибу» 1988 года, где Патитц позировала вместе с моделями Линдой Евангелистой и Кристи Тарлингтон

В 1990 году Линдберг вновь сфотографировал девушек для журнала Vogue. В фотосессии вместе с ними участвовали модели Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Январский выпуск, где были их снимки, увидел певец Джордж Майкл и пригласил моделей сниматься в клипе Freedom '90.

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Патитц также сотрудничала с фотографами Хербом Ритцем и Патриком Демаршелье. Она участвовала в показах брендов Bill Blass, Valentino, Chanel, Fendi, Herve Leger, Donna Karan, Vivienne Westwood и других. В последний раз она выходила на подиум на показе Etro сезона осень-зима 2019/20.

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