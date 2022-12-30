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Умерла модельер Вивьен Вествуд

Модельер Вивьен Вествуд умерла в Лондоне на 82-м году жизни
Вествуд считается сооснователем стиля панк в высокой моде вместе с дизайнером Малкольмом Маклареном, ее модельный дом имеет магазины по всему миру
Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд (Фото: John Phillips / Getty Images)

В Лондоне умерла британский модельер Вивьен Вествуд на 82 году жизни, сообщается на ее странице в Instagram (соцсеть принадлежат корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена).

«Вивьен продолжала делать то, что любила, до последнего момента: заниматься дизайном, творчеством, писать книгу и менять мир к лучшему. Она вела удивительную жизнь. Ее новаторство и влияние за последние 60 лет были огромными», — говорится в публикации.

Вествуд считают основателем стиля панк в высокой моде. Она родилась в 1941 году под фамилией Свайр, она работала школьной учительницей, а затем швеей. Вместе с дизайнером одежды Малкольм Макларен они открыли магазин одежды Let It Rock (1971), а спустя год переименовали его в Too Fast to Live, Too Young to Die, после чего изменили акцент в стиле одежды на рокерско-байкерский. Как указывается на сайте нью-йоркского Метрополитен-музея, Вествуд и Макларен сыграли важную роль в определении и маркетинге панк-образа в момент его популяризации среди жителей Лондона.

«Это изменило то, как люди выглядели. Я была мессией по отношению к панку, пытаясь понять, можно ли каким-то образом внести свой вклад в систему», — говорила Вествуд.

К декабрю 2022 года модельный доv Vivienne Westwood располагает магазинами по всему миру: в Великобритании, США, Франции, Италии, Японии, Тайване, Гонконге, Китае, Сингапуре, Гуаме и Южной Корее.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания модельер панки
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