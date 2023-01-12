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Джилл Байден удалили две опухоли на операции по лечению рака кожи

Жене президента США Джилл Байден удалили две опухоли на операции по лечению рака кожи

Жена американского президента Джо Байдена Джилл перенесла операцию по удалению опухолей для лечения рака кожи, передает Associated Press со ссылкой на заявление лечащего врача президента Кевина О'Коннора.

Операцию провели 11 января в медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Там, по словам О'Коннора, первой леди провели операцию по методу Моса для удаления раковых тканей над правым глазом.

«Мы будем внимательно следить за этим участком [кожи] по мере того, как он будет заживать, но не ожидаем, что потребуются какие-либо дополнительные процедуры», — говорится в отчете врача.

Кроме того, незадолго до операции на левой груди Джилл Байден нашли участок кожи с раковыми тканями, он также был удален. Также врачи обнаружили небольшое поражение около левого глаза, сейчас это место обследуют.

Джилл Байден после операции «чувствует себя хорошо», говорится в отчете. О'Коннор отметил, что «в течение дня она вернется в Белый дом».

Диагноз, поставленный Джилл Байден, называется Базально-клеточная карцинома, уточняет агентство. Это наиболее излечимая форма рака кожи.Рак развивается медленно, и, как правило, не затрагивает других тканей кроме поверхности кожи — врачи почти всегда могут удалить пораженную ткань целиком хирургическим способом. Кроме того, заболевание редко вызывает серьезные осложнения или становится опасным для жизни, уточняет Associated Press.

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болезнь Джилл Байден США опухоль
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