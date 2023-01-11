Трап повредил самолет в аэропорту Шереметьево

Трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Водитель телетрапа в Шереметьево повредил «лакокрасочное покрытие двери» самолета, готовящегося к вылету 10 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«По результату осмотра воздушного судна специалистами повреждение было признано несущественным, воздушное судно получило разрешение на вылет, продолжило выполнение рейса по назначенному маршруту», — рассказали в Шереметьево.

Там пояснили, что у работника, который управлял «рукавом», резко ухудшилось самочувствие. «Сотруднику незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение, где находится на данный момент с предварительным диагнозом «отравление», — сообщили в пресс-службе.

Телеграм-канал Baza писал, что причиной ухудшения здоровья водителя была интоксикация наркотическими средствами, а сам сотрудник находится в состоянии комы. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что «работник при выходе на рабочую смену прошел плановый медосмотр без отклонений».