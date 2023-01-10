Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Фото: xras.ru

Сильная вспышка произошла на Солнце вечером 9 января, следует из данных на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

На графике, представленном институтом, видно, что вспышка балла X1.9 началась в 21:37 мск. К 21:50 она достигла пика, а к 21:57 полностью завершилась.

Эта вспышка была 15-й на Солнце в течение суток. Всего за день произошло 16 вспышек класса C (слабая) и выше.

Во время вспышек происходит выброс коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки Землю может накрыть облако плазмы, а может пройти мимо.

Вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури, и, как следствие, провоцировать сбои в работе энергосистем и влиять на пути миграции птиц и животных. Сильные бури создают помехи для коротковолновой связи и нарушают работу навигационных систем.

Излучение от вспышки не способно навредить людям.