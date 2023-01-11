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Как Борис Джонсон пропал с фото у министра: снимки до и после

Министр промышленности Британии Грант Шэппс вырезал Джонсона из фото в Twitter

Отредактированное фото из аккаунта&nbsp;Гранта Шэппса (справа) Оригинальное фото с Борисом Джонсоном (в центре)

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стерли с фото, размещенного в Twitter-аккаунте министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Гранта Шэппса. На это обратила внимание газета The Times.

Фотография была сделана летом на встрече Джонсона (тогда еще премьера) и Шэппса, который в то время был министром транспорта, с представителями американской компании Virgin Orbit на фоне ракеты LauncherOne.

В этот раз министр опубликовал фото уже без бывшего премьера, приурочив его к первому в истории запуску ракеты на орбиту с территории Великобритании. Запуск не удался, ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne не смогла вывести на орбиту девять мини-спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе британского Министерства обороны и Национального управления военно-космической разведки США (NRO). После того как на отсутствие Джонсона на фото обратили внимание пользователи Twitter, Шэппс удалил пост.

Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года. В сентябре он ушел в отставку после увольнения многих сотрудников правительства на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Последнего обвиняли в домогательствах, о чем знал глава правительства.

Теги
Великобритания Борис Джонсон Virgin Group Twitter
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