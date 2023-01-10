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На блогершу завели дело за голое фото у московского храма

На блогершу Полину Фейс завели дело за голое фото у церкви Покрова Пресвятой Богородицы
Полина&nbsp;Моругина
Полина Моругина (Фото: divzda / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В отношении модели Полины Моругиной возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), сообщили РБК в пресс-службе Головинского районного суда Москвы. «Дело поступило в суд 9 января», — уточнили в пресс-службе.

Полиция Москвы начала проверку после публикации фото обнаженной Моругиной, известной под псевдонимом Полина Фейс, на фоне церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. По данным МВД, фото было сделано в конце августа и тогда же размещено на странице девушки в Instagram.

В октябре 2021 года Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на десять суток и оштрафовал на 5 тыс. руб. блогера Руслана Бобиева после публикации фото на фоне храма Василия Блаженного. На этой фотографии Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт на фоне храма. Также суд постановил выдворить Бобиева, гражданина Таджикистана, из России.

Теги
новости суд оскорбление чувств верующих блогеры
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