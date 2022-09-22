В Китае бывшего министра приговорили к смертной казни

Фу Чжэнхуа (Фото: Reuters)

Суд в Китае приговорил бывшего министра юстиции, бывшего замглавы Министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, сообщила газета National Business Daily (NBD).

Фу Чжэнхуа был главой Управления общественной безопасности Пекина, после чего с 2013 по 2018 год занимал пост заместителя министра по общественной безопасности. В 2018 году Фу Чжэнхуа назначили министром юстиции, на этой должности он находился до 2020 года.

По данным следствия, c 2005 по 2021 год экс-чиновник использовал свое служебное положение для получения взяток и оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса. Всего, как выяснил суд, бывший чиновник получил взяток на сумму более 117 млн юаней (около $16,5 млн). Кроме того, он «скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата Фу Вэйхуа», пишет NBD.

Сам Фу Чжэнхуа признал свою вину. Суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой на два года. Если за этот период осужденный не совершит другого умышленного преступления, по истечении отсрочки смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение, а в особых случаях — на 15–20 лет лишения свободы.

В январе 2021 года в Китае казнили бывшего председателя совета директоров государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомина. Его признали виновным в коррупции, хищении бюджетных средств, злоупотреблении служебным положением и двоеженстве. По версии следствия, Лай Сяомин получал взятки в обмен на помощь в продвижении по службе, похитил из бюджета 25,13 млн юаней и, будучи женатым, жил с другой женщиной и имел с ней ребенка.