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Открытое горение на складах на севере Москвы потушили

На севере Москвы в районе «Дмитровской» потушили открытое горение на складах
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Открытое горение складского здания на севере Москвы ликвидировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве в телеграм-канале ведомства.

«В 16:04 открытое горение ликвидировано. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения пожара на смежные здания», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

О начале пожара спасателям стало известно около 13:40 мск, в 15:16 он был локализован. Возгорание произошло в складском помещении в доме № 1 по улице Добролюбова, где, по данным сервиса «Яндекс.Карты», находятся склад материалов для полиграфии, несколько автосервисов и другие компании.

По данным ГУ МЧС, до прибытия спасателей здание покинули 233 человека. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в этом же здании расположено общежитие, откуда стали эвакуировать людей.

Для тушения пожара использовались два пожарных вертолета «МАЦ», на месте работает лаборатория для анализа проб воздуха, сообщили в ГУ МЧС. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщали, что из-за пожара произошло обрушение на площади 500 кв. м. Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности из пяти.

Открытое горение на складах на севере Москвы потушили
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