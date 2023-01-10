СК начал проверку инцидента с лопнувшим шасси у самолета Cessna в аэропорту Хабаровска

СК начал проверку после ЧП с лопнувшим шасси у Cessna в Хабаровске

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента с лопнувшим шасси у самолета, севшего в аэропорту Хабаровска, сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Екатерина Петрушина. Видеозапись с ее комментарием опубликовала пресс-служба управления в телеграм-канале.

«Предварительно установлено, что 10 января у воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Советская Гавань — Хабаровск, при посадке в аэропорту города Хабаровск произошло повреждение стойки шасси», — сказала она.

В этот момент на борту, по данным СК, находилось три члена экипажа, были ли там пассажиры, Петрушина не уточнила.Она добавила, что в результате никто не пострадал.

Проверку начали по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Максимальное наказание за совершение этого преступления — 15 лет лишения свободы, если нарушение привело к смерти человека. Если этого не случилось, максимальный срок наказания составляет семь лет.

Портал East Russia со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Хабаровск пишет, что шасси лопнуло у легкого самолета Сessna. Из-за этого еще один борт, выполнявший рейс № 468 Советская Гавань — Хабаровск, развернули диспетчеры. По данным онлайн-табло аэропорта Хабаровск, рейс выполнял самолет Ан-24 (вмещает около 50 пассажиров).

В телеграм-канале авиакомпании «Хабавиа» говорится, что самолет, летевший в Хабаровск из Советской Гавани, перенаправили из-за временного закрытия одной из полос в аэропорту после разрушения пневматики на шасси другого борта.

В «Хабавиа» заявили, что самолет после возвращения в аэропорт отправления вылетел в Хабаровск повторно. Он сел в 16:12 (9:12 мск), свидетельствует табло. Вторую полосу хабаровского аэропорта открыли для приема и выпуска самолетов, добавили там.

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