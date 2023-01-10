Гидрометцентр спрогнозировал метель в Москве 11 января

Порывы ветра до 15 м/с и метели ожидаются в столице в среду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В среду прогнозируется снег, а при усилении ветра — даже метель, но достаточно небольшая. В четверг будет уже преимущественно без осадков», — рассказал он.

Во вторник и среду порывы ветра в столице будут достигать 15 м/с. Это произойдет из-за столкновения воздушных масс с разным характером на фоне смены режима погоды.

При этом уже 13 и 14 января погода в Москве потеплеет. Температура воздуха потеплеет до минус 5-7 градусов. Ветер ослабнет. В центре «Фобос» объяснили изменение погоды с уходом холодного антициклона на восток. «Атмосферный фронт, который отделяет холодный воздух от теплого, будет постепенный, и это обусловит постепенное повышение температуры», — заявил специалист.