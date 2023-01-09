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Два обращения Путина попали в топ-10 телепрограмм года

Mediascope: два обращения Владимира Путина попали в топ-10 телепрограмм 2022 года
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

В десятку самых популярных в 2022 году телепередач вошли два обращения президента Владимира Путина: новогоднее и вышедшее в эфир 21 февраля 2022 года, посвященное признанию Донецкой и Луганской народных республик, следует из предоставленных РБК данных компании Mediascope, занимающейся измерениями телевизионной и интернет-аудитории в России.

Данные представлены только по крупным городам России с населением больше 100 тыс. человек в возрастной аудитории старше четырех лет.

Традиционно наибольшее число россиян посмотрели новогоднее обращение главы государства на «Первом канале», его рейтинг — выраженное в процентах число россиян по отношению ко всему населению — составил 14,3%. Это же обращение на телеканале «Россия» посмотрели 9,8% жителей страны. Выступление Путина 21 февраля только на «Первом канале» посмотрели 8,1% россиян.

В топ-10 самых популярных телепередач 2022 года вошли:

  • новогоднее обращение президента, «Первый канал» — рейтинг 14,3%;
  • «Новогодняя ночь на Первом», после полуночи, «Первый канал» — 12,5%;
  • праздничный канал «День Победы», «Первый канал» — 11,2%;
  • военный парад ко Дню Победы, «Первый канал» — 10,8%;
  • новогоднее обращение президента, «Россия» — 9,8%;
  • «Голубой огонек на Шаболовке», «Россия» — 9,6%;
  • обращение президента 21 февраля 2022 года, «Первый канал» — 8,1%;
  • открытие зимней Олимпиады, «Россия» — 8,1%;
  • финал чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция, «Матч ТВ» — 8,1%;
  • «Новогодняя ночь на Первом», до полуночи, «Первый канал» — 7,8%.

21 февраля с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР к Путину обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В середине дня президент провел заседание Совета безопасности, на котором обсудил такую возможность. Выступление членов совета транслировали по телевидению.

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О решении признать независимость от Украины Донецкой и Луганской народных республик Путин сообщил в обращении к россиянам. «Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении», — сказал Путин в начале своего обращения.

Утром 24 февраля президент сообщил о начале специальной военной операции на Украине.

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Владимир Путин российское телевидение телевидение 2022 год

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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