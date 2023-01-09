На посвященном Корейской войне мемориале в США нашли более тысячи ошибок

Фото: defense.gov

Историки нашли более 1 тыс. орфографических ошибок на открытой летом прошлого года стене памяти, где перечислены имена погибших в Корейской войне (1950–1953) американских военных, сообщает The New York Times.

На гранитных плитах, установленных в дополнение к основному мемориалу ветеранов Корейской войны на Национальной аллее в Вашингтоне, выгравированы 36 634 имени погибших военнослужащих. По словам братьев Хэла и Эдварда Баркеров, организаторов посвященного Корейской войне исторического проекта, мемориал содержит 1015 орфографических ошибок и несколько сотен фактических. Например, на нем перечислены 245 имен военнослужащих, погибших при обстоятельствах, совершенно не связанных с войной (один из них погиб в ДТП с мотоциклом на Гавайях, еще один — выпил антифриз). На стене указано имя военного, который после войны прожил еще 60 лет. В то же время около 500 имен, которые должны быть выгравированы на памятнике, там нет.

Гранитные плиты установил Мемориальный фонд ветеранов Корейской войны летом 2022 года в честь годовщины окончания Корейской войны. На сайте Пентагона говорится, что на них перечислены имена более 43 тыс. погибших американских военных и южнокорейских резервистов. Строительство началось в марте 2021 года. Проект стоимостью $22 млн финансировался за счет средств как из США, так и из Южной Кореи. Значительную часть суммы, по данным The New York Times, предоставило южнокорейское правительство.

Как и другие памятники на аллее, плиты находятся в ведении Службы национальных парков. Список фамилий предоставило Минобороны США.

Как пишет NYT, мемориальный фонд отказался от комментариев, а парковая служба сочла ответственным за неточности Минобороны. Там признали, что при перечислении погибших были допущены ошибки, и назвали составление списка «сложной задачей». Ведомство попросило членов семей людей, чьи имена выгравированы на плитах, сообщить об ошибках. В Пентагоне добавили, что будут сотрудничать с парковой службой, чтобы внести любые необходимые коррективы, но не уточнили, как собираются исправлять надписи на граните.