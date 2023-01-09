Минобороны заявило о сбитых в ДНР украинских самолетах Су-25 и МиГ-29
Авиация Воздушно-космических сил России сбила в районе Ровного и Гродовки в ДНР украинские самолеты Су-25 и МиГ-29, а у Веролюбовки — вертолет Ми-8, заявило Минобороны.
В среду, 4 января, Минобороны отчиталось о сбитых МиГ-29 и Су-25 в ДНР и Николаевской области.
За прошедшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского оружия в ДНР и Харьковской области. У сел Верхнекаменское и Шевченко в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. Вблизи Ивановки в ЛНР уничтожена американская артиллерийская система M777, заявили в Минобороны. В ДНР и Запорожской области на огневых позициях военные уничтожили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две украинские гаубицы «Акация» и гаубицу Д-30.
Средства ПВО за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников в ЛНР и Харьковской области. В ДНР и Запорожской области перехвачено десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».